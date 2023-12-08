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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:56

Право выдвигать кандидатов в президенты есть у 25 партий

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В России 25 политических партий имеют право выдвигать кандидатов на выборах президента, сообщил член Центризбиркома Евгений Шевченко.

Кандидаты, выдвинутые политическими партиями, имеющие фракции в Госдуме, освобождаются от сбора подписей избирателей, напомнил он.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта. ЦИК решил, что голосование будет проводиться три дня - с 15 по 17 марта.

Председатель партии "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил, что 23 декабря на съезде будет подтверждено решение выдвинуть от партии на выборы действующего президента Владимира Путина.

Евгений Шевченко Сергей Миронов Центризбирком Владимир Путин
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