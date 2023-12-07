"Справедливая Россия - За Правду" выдвинет в президенты Путина

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил о планах партии выдвинуть в президенты РФ Владимира Путина.

"23 декабря состоится съезд Социалистической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", и на этом съезде мы выдвинем кандидатом от нашей партии Владимира Владимировича Путина", - сказал он журналистам.

Он предположил, что "к этому времени, возможно, произойдут ожидаемые события, и на тот момент либо как самовыдвиженец, или какие-то другие решения будут по кандидатуре Владимира Путина".

"Но мы такое решение приняли еще 20 мая, и 23 декабря обязательно его подтвердим", - добавил Миронов.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта, председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за трехдневное голосование на этих выборах.