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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

"Справедливая Россия - За Правду" выдвинет в президенты Путина

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Председатель "Справедливая Россия - За Правду" Сергей Миронов заявил о планах партии выдвинуть в президенты РФ Владимира Путина.

"23 декабря состоится съезд Социалистической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду", и на этом съезде мы выдвинем кандидатом от нашей партии Владимира Владимировича Путина", - сказал он журналистам.

Он предположил, что "к этому времени, возможно, произойдут ожидаемые события, и на тот момент либо как самовыдвиженец, или какие-то другие решения будут по кандидатуре Владимира Путина".

"Но мы такое решение приняли еще 20 мая, и 23 декабря обязательно его подтвердим", - добавил Миронов.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта, председатель Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за трехдневное голосование на этих выборах.

Сергей Миронов Справедливая Россия Центризбирком Элла Памфилова Владимир Путин
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