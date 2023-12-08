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Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней

Выборы президента РФ в 2024 году пройдут в течение трех дней
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Выборы президента России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года; соответствующее постановление приняли члены ЦИК РФ на заседании комиссии в пятницу.

"13 членов ЦИК - за, один - против. Постановление принято", - сказала глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Голосование в течение трех дней уже становится для нашей избирательной системы традиционным. Впервые оно применялось во время пандемии в целях обеспечения безопасности избирателей, но с течением времени этот формат пришелся по душе большинству избирателей и из-за других его преимуществ", - сказала Памфилова.

По ее словам, это подтверждают социологические опросы.

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ.

ЦИК РФ Элла Памфилова
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