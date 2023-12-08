Названы победители ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Победителей российской общенациональной индустриальной премии за высшие достижения в области телевизионных искусств ТЭФИ в категории "Информационное и общественно-политическое вещание" наградили в Москве.

Церемония вручения статуэток "Орфея", сделанных по эскизу скульптора Эрнста Неизвестного, прошла в пятницу вечером.

"Телевидение - это не соревнование. Телевидение отражает жизнь, телевидение - такое же, как жизнь в той или иной степени, телевидение формирует, возможно, жизнь. И в этом смысле диалог с жизнью, который вы ведете, требует высочайшего профессионализма, ответственности, умения понимать, что нужно публике", - сказал президент "Академии Российского телевидения", спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, открывая церемонию.

Главные события

"Главным событием телевизионного сезона" члены академии назвали работу военных корреспондентов ВГТРК в зоне специальной военной операции. В той же номинации за победу боролись документальный фильм об этапах подготовки фильма "Вызов" - "Прими "ВЫЗОВ" - почувствуй силу!" (Первый канал) и "Шоу Маска" (НТВ).

В номинации "Специальное (однократное) телевизионное событие года" лучшей стал "Вызов" - трансляция старта и приземления первого космического киноэкипажа (Первый канал). В той же номинации были представлены "22 июня, ровно в 4 часа..." Реквием Роберта Рождественского на "России 1" (ВГТРК) - акция памяти, посвящённая 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, а также "Новогодний Квартирник НТВ у Маргулиса. Гараж желаний" на НТВ.

В номинации "Прямая трансляция" победителем стал "Торжественный парад ко Дню Военно-морского флота РФ" (Первый канал), вместе с которым в финал вышли "Щелкунчик" ("Россия-К" (ВГТРК)) и "Ленинградская симфония на берегу Невы" ("Россия 1" (ВГТРК)).

Лучшей трансляцией культурного события стала трансляция водно-пиротехническое шоу "Алые паруса" на Пятом канале. Вместе с ней в финал были отобраны "Квартирник" у Маргулиса. Юбилей Александра Абдулова в Ленкоме (НТВ) и "Концерт над Волгой. Посвящение русской провинции" ("Россия 1" (ВГТРК).

Ток-шоу

Программа "Москва. Кремль. Путин" ("Россия 1" (ВГТРК)) победила в номинации "Вечернее общественно-политическое ток-шоу", обойдя выходящие на том же канале "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "60 минут". В то же время лучшим ведущим вечернего общественно-политического ток-шоу стал Владимир Соловьев, который соревновался за "Орфея" со своими коллегами Павлом Зарубиным и Ольгой Скабеевой с Евгением Поповым.

Программа "60 минут" ("Россия 1" (ВГТРК)) получила статуэтку "Орфея", победив в номинации "Дневное общественно-политическое ток-шоу", где было представлено против обыкновения не три, а четыре финалиста. Без премии в этой номинации остались выпуск программы "Есть тема" на "Матч ТВ" от 15 марта с включением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, а также "Кто против с Дмитрием Куликовым" ("Россия 1" (ВГТРК)) и "Место встречи" (НТВ).

В номинации "Ведущий дневного общественно-политического ток-шоу" победили Андрей Норкин и Иван Трушкин (НТВ), вместе с которыми в финале были представлены Ольга Скабеева с Евгением Поповым и Дмитрий Куликов ("Россия 1" (ВГТРК).

Новости и аналитика

Лучшей информационно-аналитической итоговой программой в этом сезоне ТЭФИ стала "Вести недели" ("Россия1" (ВГТРК)), обойдя "Центральное Телевидение с Вадимом Такменевым" (НТВ) и "Итоговую программу с Петром Марченко" ("Рен-ТВ"). А ведущая программы "Итоги недели" (НТВ) Ирада Зейналова стала лучшей ведущей такой программы, оставив позади двух других финалистов с телеканала "Россия 1" (ВГТРК) - Владимира Соловьева с "Воскресным вечером" и Дмитрия Киселева с "Вестями недели".

Победителем в номинации "Вечерняя информационная программа" стали "Вести" ("Россия 1" (ВГТРК)), оставившие позади "Сегодня" (НТВ) и "Вечерние новости" (Первый канал). А в номинации "Ведущий вечерней информационной программы" победили Владимир Чернышев и Эльмира Эфендиева (НТВ), вместе с которыми за победу в финале боролись Эрнест Мацкявичюс ("Россия 1" (ВГТРК)) и Екатерина Березовская (Первый канал).

"Новости РЕН ТВ" победили в номинации "Дневная информационная программа"; в финал в номинации также вышли "Новости культуры" ("Россия-К" (ВГТРК)) и "Вести" на "России 24" (ВГТРК). В номинации "Ведущий дневной информационной программы" победила Мария Ситтель ("Россия 1" (ВГТРК)); вместе с ней на победу претендовали Ксения Седунова ("Рен-ТВ") и Евгений Рожков ("Россия 1" (ВГТРК)).

В номинации "Репортер" статуэтка "Орфея" досталась военкору Дмитрию Кулько (Первый канал), вместе с которым ранее в финал вышли Александр Рогаткин, а также Валентин Богданов (оба - "Россия 1" (ВГТРК)).

Лучшим информационным сюжетом был назван материал "Учеба без отрыва от семьи: как работают кочевые школы в Якутии" (НТВ). Вместе с ним в финал вышли сюжеты "России 1" (ВГТРК) - "Карибскому кризису - 60 лет" и "Праведник. Фильм Сергея Урсуляка".

Лучшим журналистским расследованием стало "Золото. Чужакам тут не место" ("Рен-ТВ") Ивана Литомина, вместе с которым в финале были расследование Эдуарда Петрова. "Железное алиби" ("Россия 24" (ВГТРК)) и расследование Александра Карпова в программе "Неделя в городе" "Доза яда за квадратные метры" ("Россия 1" (ВГТРК)).

Интервью, документалистика и спорт

Продюсер, режиссёр и актер Фёдор Бондарчук с передачей "Кино в деталях" (СТС) победил в номинации "Интервьюер", обойдя двух других финалистов премии - Ольгу Скабееву с "60 минутами" ("Россия 1" (ВГТРК)) и Владислава Флярковского в "Новостях культуры с Владиславом Флярковским" ("Россия-К" (ВГТРК)).

Лучшей в номинации "Документальный фильм" стала работа "Кто тебя победил никто" (Первый канал), вместе с которым ранее в финал вышли "Сокровища Московского Кремля" ("Россия-К" (ВГТРК)) и "За лентой" ("Россия 1" (ВГТРК)).

В номинации "Программа о спорте" победил выпуск от 18 декабря прошлого года "Катар 2022. Все на футбол" Выпуск от 18.12.2022 на телеканале "Матч ТВ", а ее ведущий Георгий Черданцев стал лучшим в номинации "Ведущий спортивной программы/Спортивный комментатор".

Лучшей программой социальной направленности стала "День ангела" (Пятый канал).

Накануне состоялось награждение победителей в номинациях категории развлекательного ТВ и сериалов.

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года.