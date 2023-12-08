Названы победители ТЭФИ в развлекательных категориях и сериалах

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Малом театре состоялась церемония награждения победителей национальной телевизионной премии ТЭФИ в категориях развлекательного ТВ и сериалов.

"Сегодня мы собрались на профессиональный праздник. Я думаю, что в любое время профессиональный праздник для людей, которые делают телевидение, в высшей степени важен. И сегодня мы счастливы, что в этом прекрасном зале сидят люди, которые делают очень хорошее телевидение", - сказал, открывая церемонию, президент Академии Российского телевидения, спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Легендарной телевизионной программой" стала "Что? Где? Когда?" (Первый канал), обошедшая "Клуб веселых и находчивых" (Первый канал) и "Поле чудес" (Первый канал).

Развлекательные и юмористические

Народный артист России Николай Цискаридзе, ведущий программы "Сегодня вечером" (Первый канал) стал победителем в номинации "Ведущий развлекательного ток-шоу", оставив позади Леру Кудрявцеву с программой "Секрет на миллион" (НТВ) и Павла Волю с Ильей Соболевым ("Шоу Воли", ТНТ).

Победителем в номинации "Дневное развлекательное ток-шоу" стала программа "Мой герой. Виктор Сухоруков" (ТВ Центр), которая обошла в финале "Давай поженимся" и "Видели видео?" (Первый канал).

В номинации "Развлекательное ток-шоу выходного дня" победил "Секрет на миллион" (НТВ), обошедший "Песни от всей души". Вечернее шоу Андрея Малахова ("Россия 1" (ВГТРК)) и "Сегодня вечером" (Первый канал).

Победителем в номинации "Развлекательное звездное шоу прайм-тайм" стал Comedy club (ТНТ), набравший больше голосов, чем также вышедшие в финал программы "Привет, Андрей" ("Россия 1" (ВГТРК)) и "Шоу Маска" (НТВ)

В номинации "Юмористическая программа" победили "Уральские пельмени" (СТС), которые обошли "Однажды в России" (ТНТ) и "Истории большой страны" ("Россия 1" (ВГТРК)).

Лучшей в номинации "Развлекательное шоу талантов прайм-тайма" стала программа "Голос. Дети" (Первый канал), оставив без "Орфея" "Ну-ка, все вместе!" и "Синюю птицу" (обе - "Россия 1" (ВГТРК)). Лучшей ведущей развлекательного ток-шоу прайм-тайма стала Яна Чурикова, ведущая шоу "Голос" (Первый канал); в финал вместе с ней вышли Николай Басков ("Ну-ка, все вместе!" на "России 1" (ВГТРК)) и Павел Воля с Гариком Харламовым ("Comedy Club" на ТНТ).

Фильмы, сериалы и их создатели

Двое артистов были награждены ТЭФИ посмертно. Это скончавшаяся в прошлом году Евгения Брик, победившая в номинации "Актриса драматического сериала" за роль в "Никто не узнает" (Первый канал), и погибший в ДТП также в 2022 году Сергей Пускепалис в номинации "Актер детективного сериала" за роль в "Шифре" (Первый канал).

В номинации "Телефильм или мини-сериал (до 4 серий)" победителем стал "Топор. 1945. Кенигсберг" (НТВ); в финале с ним соревновались "Диверсант. Идеальный штурм" (первый канал) и "Море. Солнце. Склифосовский" ("Россия 1" (ВГТРК)).

Лучшим комедийным сериалом стал "Ивановы Ивановы" (СТС). Лучшим актером комедийного сериала был назван Юрий Стоянов с работой в "Гостях из прошлого" (СТС), а лучшей актрисой - Елена Подкаминская в "Жене олигарха" (СТС).

Лучшим драматическим сериалом назван "Триггер 2" (Первый канал), а лучшим актером такого сериала сыгравший в нем Максим Матвеев.

Победителем в номинации "Детективный сериал" стал "Мосгаз. Дело No8: Западня" (первый канал), лучшей актрисой детективного сериала - Виктория Исакова за роль в "Заключении" (Первый канал).

Сериал "Раневская" (Первый канал) стал лучшим в номинации "Исторический сериал", сыгравшая в нем Мариэтта Цигаль-Полищук победила в номинации "Актриса исторического сериала". Лучшим актером сериала этого жанра стал Андрей Смоляков за работу в "Топор.1945" (НТВ).

"Орфей" за победу в номинации "Режиссер сериала" присудили Вере Сторожевой за работу над "Шифром", а за сценарий сериала - Александре Ремизовой и Андрею Золотареву, работавшим над "Триггером-2".

В номинации "Продюсер сериала" победа досталась Екатерине Жуковой, Антону Златопольскому и Марии Ушаковой за "Шаляпина" ("Россия 1" (ВГТРК)).

Утреннее, детское и познавательное ТВ

Победитель в номинации "Утренняя ежедневная программа" - "Доброе утро" (Первый канал), ранее вместе с ней в финал вышли также "Утро России" ("Россия 1" (ВГТРК)) и "Утро. Самое лучшее" (НТВ).

Победителем в номинации "Просветительская программа" стала программа "Чудо техники с Сергеем Малоземовым" (НТВ), обошедшая "Большой джаз" и "Долганы Откуда дует ветер" (обе - на телеканале "Россия - К" (ВГТРК)).

Передача "Умники и умницы" (Первый канал) стала лучшей в номинации "Программа для детей", вместе с ней в финале оказались "Мы - Грамотеи!" ("Россия - К" (ВГТРК)) и "Спокойно ночи, малыши" ("Карусель).

Лучшей "Программой о путешествиях" стала "Неизвестные маршруты России" ("Россия-Культура" (ВГТРК)), оставившая позади "Жизнь других" (Первый канал) и "Поедем поедим" (НТВ).

Лучшей "Телеигрой/телевикториной" стало шоу "Сто к одному" ("Россия 1" (ВГТРК)); без награды в этой номинации остались "Своя игра" (НТВ) и "Кто хочет стать миллионером" (Первый канал). Программа "Дачный ответ" (НТВ) победила в номинации "Программа "Образ жизни"", а "Большой побег" (СТС) победил в номинации "Реалити-шоу".

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств, учрежденная фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года.

Победителей в категории "Информационное и общественно-политическое вещание" назовут 8 декабря.