Что случилось этой ночью: суббота, 9 декабря

США наложили вето на резолюцию СБ ООН по Газе, телескоп Hubble вернулся к работе, названы победители ТЭФИ-2023 в информационных номинациях

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- США вновь заветировали резолюцию СБ ООН по прекращению огня в Газе. В ходе голосования 13 стран выступили "за", Великобритания воздержалась, а США применили право вето.

- Названы победители ТЭФИ-2023 информационного и общественно-политического вещания. Церемония вручения статуэток "Орфея" прошла в пятницу вечером.

- США требуют от иракских властей расследования фактов нападения на американский персонал. Госдеп потребовал ареста ответственных за нападения на объекты США.

- Специалисты NАSА вернули к работе телескоп Hubble. Ранее в ноябре Hubble несколько раз переходил в безопасный режим из-за неисправного гироскопа.