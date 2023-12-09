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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:02

Суд арестовал обвиняемого в подрыве цистерн грузовых поездов на БАМе

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Омска в субботу арестовал до 30 января гражданина Белоруссии, причастного к подрыву железнодорожных составов, перевозивших нефтепродукты по Байкальско-Амурской магистрали в Бурятии в ноябре, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления ФСБ по Омской области.

7 декабря ФСБ сообщила, что в Омской области был задержан гражданин Белоруссии по подозрению в подрыве 29 и 30 ноября двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет - Тында" и "Тайшет - Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Бурятии.

Задержанный признался, что по заданию гражданина Белоруссии, проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб, изъял из тайника восемь взрывных устройств, доставил их на личном автомобиле в Бурятию и сделал закладку на цистернах грузовых поездов.

При следовании железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМ и по его обводному пути взрывные устройства сработали, это повлекло возгорание цистерн с ГСМ и временную блокировку движения по транспортной магистрали.

Омск БАМ ФСБ
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