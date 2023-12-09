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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Что произошло за день: суббота, 9 декабря

Аресты по делу о стрельбе в брянской гимназии, анонс собрания группы избирателей по выдвижению Путина, победа "Спартака" в матче с "Крыльями советов" в матче РПЛ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Собрание группы избирателей по выдвижению Владимира Путина пройдёт 16 декабря в "Зарядье", сообщил председатель Союза театральных деятелей Владимир Машков.

- Николас Мадуро подписал шесть указов о включении территорий гайанского региона Эссекибо в состав Венесуэлы.

- Суд Омска арестовал гражданина Белоруссии, обвиняемого в подрыве цистерн грузовых поездов на БАМе в конце ноября.

- Директора и сотрудницу охранной организации отправили под арест по делу о стрельбе в брянской гимназии. Обоим предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух лиц. Меру пресечения для отца школьницы, устроившей стрельбу, изберут 10 декабря.

- В Москве мужчина напал на двоих военнослужащих Росгвардии, находившихся не при исполнении. Подозреваемый задержан.

- "Спартак" обыграл "Крылья Советов" в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги со счетом 3:0.

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