Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

ФСБ задержала гражданина Белоруссии, причастного к подрыву поездов в Бурятии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Омской области гражданина Белоруссии, причастного к подрыву железнодорожных составов, перевозивших нефтепродукты в Бурятии.

"В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г.р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 г. двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что получены признательные показания задержанного "об изъятии по заданию гражданина Белоруссии, 1981 г.р., проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб, из тайника восьми взрывных устройств, доставке их на личном автомобиле в Бурятию и закладке на цистернах грузовых поездов".

При следовании железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМ и по его обводному пути взрывные устройства сработали, что привело к возгоранию цистерн с ГСМ и временной блокировке движения по транспортной магистрали, сообщили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что проводятся "дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории Российской Федерации по заданию украинских спецслужб".

БАМ Бурятия ФСБ Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах

Дума запросит у СК и прокуроров данные об обращениях в связи с травлей в школах

Россия за 10 месяцев удвоила импорт сигарет

Госдума разрешила хранить удобрения в водоохранных зонах портов

Песков не стал комментировать возможность национализации "Балтики"

Госдума приняла закон о выдаче охотничьего билета только после сдачи экзамена

Госдума приняла закон о выдаче охотничьего билета только после сдачи экзамена

"АвтоВАЗ" рассчитывает продать до 350 тысяч Lada в 2023 году

Принят закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ для части россиян

Принят закон об отмене банковской комиссии при оплате ЖКУ для части россиян
Пандемия коронавируса

В РФ начался одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом

В РФ начался одновременный подъем заболеваемости COVID-19 и гриппом

ВЭБ рассчитывает добиться разрешения не замещать евробонды

Попова не видит необходимости в жестких мерах из-за микоплазменной инфекции в РФ

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });