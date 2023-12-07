ФСБ задержала гражданина Белоруссии, причастного к подрыву поездов в Бурятии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Омской области гражданина Белоруссии, причастного к подрыву железнодорожных составов, перевозивших нефтепродукты в Бурятии.

"В ходе проведенных мероприятий на территории Омской области задержан гражданин Республики Беларусь, 1971 г.р., совершивший подрывы 29 и 30 ноября 2023 г. двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по маршрутам "Тайшет-Тында" и "Тайшет-Нерюнгри" по Байкало-Амурской магистрали в Республике Бурятия", - заявили в спецслужбе.

В ФСБ сообщили, что получены признательные показания задержанного "об изъятии по заданию гражданина Белоруссии, 1981 г.р., проживающего в Литве и действующего под контролем украинских спецслужб, из тайника восьми взрывных устройств, доставке их на личном автомобиле в Бурятию и закладке на цистернах грузовых поездов".

При следовании железнодорожных составов в Северомуйском тоннеле БАМ и по его обводному пути взрывные устройства сработали, что привело к возгоранию цистерн с ГСМ и временной блокировке движения по транспортной магистрали, сообщили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что проводятся "дальнейшие мероприятия по проверке причастности задержанного к совершению иных терактов и диверсий на территории Российской Федерации по заданию украинских спецслужб".