Два поселка в Курской области обесточены в результате обстрела ВСУ

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Украины приграничного Глушковского района.

"Сегодня со стороны Украины обстрелян Глушковский район. Никто из жителей не пострадал. Повреждена линия электропередачи, обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. Населенные пункты остались без света", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Старовойт отметил, что электрики приступят к ремонтным работам, как только это будет безопасно.

"Желтый" (высокий) уровень террористической опасности на территории Курской области действует с 11 апреля 2022 года. Регион граничит с Украиной и неоднократно подвергался обстрелам.