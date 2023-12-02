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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Поселок Теткино в Курской области остался без света после обстрела ВСУ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области лишился электроснабжения после обстрела с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте. Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи посёлок обесточен", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только будет безопасно.

Ранее в субботу Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино и сбросили с БПЛА взрывное устройство в деревне Елизаветовка. Пострадавших нет.

На территории Курской области, граничащей с Украиной, введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. Ранее приграничные территории региона неоднократно подвергались обстрелам со стороны ВСУ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 02 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт ВСУ Украина Теткино Курская область
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