Поселок Теткино в Курской области остался без света после обстрела ВСУ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области лишился электроснабжения после обстрела с украинской стороны, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"Пострадали четыре домовладения. Обязательно окажем собственникам помощь в ремонте. Кроме того, из-за повреждения линий электропередачи посёлок обесточен", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор отметил, что аварийные бригады приступят к восстановлению электроснабжения, как только будет безопасно.

Ранее в субботу Старовойт сообщил, что ВСУ обстреляли поселок Теткино и сбросили с БПЛА взрывное устройство в деревне Елизаветовка. Пострадавших нет.