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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Украинские спецслужбы атаковали чаты курских школ

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти Курской области сообщили о взломе школьных чатов украинскими спецслужбами.

"Созданный анонимный телеграм-канал сообщает о якобы готовящихся терактах на территории образовательных учреждений", - информирует пресс-служба облправительства.

Власти призвали не поддаваться панике, не распространять данные из каналов украинских спецслужб.

В сообщении отмечается, что атакам подверглись чаты не только школ Курска, но и других городов РФ.

Курск Курская область Украина
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