Украинские спецслужбы атаковали чаты курских школ
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Власти Курской области сообщили о взломе школьных чатов украинскими спецслужбами.
"Созданный анонимный телеграм-канал сообщает о якобы готовящихся терактах на территории образовательных учреждений", - информирует пресс-служба облправительства.
Власти призвали не поддаваться панике, не распространять данные из каналов украинских спецслужб.
В сообщении отмечается, что атакам подверглись чаты не только школ Курска, но и других городов РФ.