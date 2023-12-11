В ВЭБе отметили политизацию дискуссии с ЕС о зачете углеродных единиц

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Вопрос зачета углеродных единиц, произведенных в России и других странах БРИКС, в европейской системе трансграничного углеродного регулирования перетекает в политическую плоскость, заявил первый зампредседателя "ВЭБ.РФ" Алексей Мирошниченко на российском мероприятии Конференции ООН по климату (COP28).

"Следующий вопрос, который нужно уже обсуждать в рамках политического объединения БРИКС - это на сколько мы готовы защищать свою единицу, насколько мы готовы, может быть, даже ставить ультиматум Евросоюзу в части того, что наши единицы ничем не хуже, чем их единицы. То, что если предприятие купило нашу УЕ, бриксовскую, верифицируемую в соответствии с научно-подтвержденной методологией, то эта единица должна засчитываться предприятию при торговле со странами Евросоюза. И при любой попытке сказать "зеленые" единицы - только в странах ЕС, а ваши все единицы - они "красные" и "коричневые", и то, что "настоящая единица может стоить только 100 евро за тонну, а ваши все - $10 и меньше", я думаю, что вот это самое политическое объединение должно ответить: "Это уже пошла политика, наука закончилась", - сказал он.

По мнению Мирошниченко, если подобное злоупотребление климатической повесткой продолжится, имеет смысл переносить обсуждение на уровень Всемирной торговой организации.

"Вы от науки отошли, вы науку пытаетесь использовать и злоупотреблять ей в угоду политике. (...) Либо признаете (углеродные единицы стран БРИКС - ИФ), либо согласитесь с тем, что вы используете неконкурентные инструменты ограничения международной торговли. И дальше дискуссия уже должна переходить куда-то в район ВТО и тех наших политических площадок, которые обсуждают конкурентные механизмы торговли, а не в научные круги, которые обсуждают как защитить нашу планету от перегрева и сократить скорость глобального потепления", - сказал он.

Министр экономического развития Максим Решетников заявил недавно "Интерфаксу", что климатическая повестка все больше проникает в торговые отношения и становится способом защиты рынков от конкуренции.

"Если бы это действительно было для климата, то тогда бы они сказали: "Хорошо, ребята, верифицируйте ваши углеродные единицы по международным стандартам, мы зачтем вам их в погашение углеродного следа вашей продукции". А они говорят: "нет-нет, нас не интересует, что у вас там есть, мы будем сами считать ваш углеродный след, а вы, пожалуйста, его компенсируйте в нашей европейской системе". То есть, "не тратьте у себя $10 на улавливание CO2, а лучше нам $100 принесите, чтобы наша продукция оставалась конкурентоспособной", сказал министр.