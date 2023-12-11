Минпромторг допустил только точечные изменения ассортимента лекарств на рынке РФ

Иностранные препараты в абсолютном большинстве продолжают поставляться в Россию, заверили в ведомстве

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Изменения в продуктовой линейке лекарственных препаратов на российском рынке являются точечными и связаны, чаще всего, со сложностями самого производителя, иностранные препараты продолжают поступать в Россию.

Об этом в Совете Федерации на совещании об импортозамещении в фармацевтике заявил директор департамента развития фармацевтической и медицинской промышленности Минпромторга Дмитрий Галкин.

"К счастью, препараты иностранного производства в абсолютном большинстве своем продолжают поставляться на территорию нашей страны. Все компании-производители продолжают работу", - сказал он.

При этом, он отметил, что "есть какие-то точечные ротации продуктовой линейки, но они, как правило, всегда связаны либо с экономикой, либо с какими-то сложностями непосредственно производителя".