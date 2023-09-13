Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Минздрав РФ заявил о сокращении госзакупок импортных лекарств на 6,6% в 2023 г.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объем государственных закупок импортных лекарственных препаратов сократился в текущем году на 6,6%; объемы закупок отечественных лекарств, напротив, выросли, сообщили в Минздраве России.

"По данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, в натуральном выражении объем госзакупок импортных лекарственных препаратов сократился в текущем году на 6,6%, объемы закупок отечественных лекарств в натуральном выражении - напротив - выросли", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

Ранее "Ведомости" сообщали, что, несмотря на заявления многих иностранных фармкомпаний о снижении активности в России, их доля на отечественном рынке госзаказа в первые семь месяцев текущего года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 63,4%.

Минздрав
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Российские военные сообщили об уничтожении трех морских беспилотников ВСУ

Движение по Крымскому мосту восстановили после третьей за сутки остановки

Минобороны утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить

Минобороны утвердило перечень заболеваний, при которых нельзя служить

Песков сообщил, что планов об ответном визите Путина в КНДР пока нет

Отказ от обработки биометрии написали менее 1% россиян

Отказ от обработки биометрии написали менее 1% россиян

Почти 3,8 млн избирателей в 25 регионах РФ проголосовали на выборах дистанционно

Окончательная явка на выборах в РФ составила 45,65%

Шишкарев и "Росатом" договорились о паритете в управлении группой "Дело"

Акции ОВК подешевели на 24,5% на новости о допэмиссии объемом 12,5 млрд акций

VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки

VEON согласовал с покупателем "Вымпелкома" уточнения условий сделки
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });