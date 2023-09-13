Минздрав РФ заявил о сокращении госзакупок импортных лекарств на 6,6% в 2023 г.

Москва. 13 сентября. INTERFAX.RU - Объем государственных закупок импортных лекарственных препаратов сократился в текущем году на 6,6%; объемы закупок отечественных лекарств, напротив, выросли, сообщили в Минздраве России.

"По данным официального сайта единой информационной системы в сфере закупок, в натуральном выражении объем госзакупок импортных лекарственных препаратов сократился в текущем году на 6,6%, объемы закупок отечественных лекарств в натуральном выражении - напротив - выросли", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава в среду.

Ранее "Ведомости" сообщали, что, несмотря на заявления многих иностранных фармкомпаний о снижении активности в России, их доля на отечественном рынке госзаказа в первые семь месяцев текущего года выросла на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до 63,4%.