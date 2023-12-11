Послу Дании заявили о недопустимости заявлений на грани с вмешательством в дела РФ

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Посол Дании в России Якоб Хеннингсен вызван в МИД РФ в связи с провокационными высказываниями относительно деятельности иностранных компаний в стране, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Указано, что заявления официального представителя Дании, содержащие оценки российской экономики и правовых основ нашего государства, недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации. Распространение послом подобных домыслов является нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г. и противоречит самой сути тех функций, которые призван исполнять посол в стране пребывания", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

На Смоленской площади подчеркнули, что основной ущерб работе иностранных компаний в России наносят односторонние санкции США и ЕС, а принявшие решение продолжить свою деятельность в России предприниматели "пользуются всесторонней поддержкой российских властей".

"Исходим из того, что г-н Я.Хеннингсен впредь воздержится от подобных высказываний", - заявили в МИД РФ.

Комментируя в минувшем августе в интервью датскому изданию Borsen ситуацию с работой Carlsberg в России, Хеннингсен заявил, что датским и другим западным компаниям следует готовиться к "еще большей неопределенности в будущем"; по словам посла, "нет сомнений в том, что политически мотивированных требований к западным компаниям станет больше".

Как сообщалось, в марте 2022 года Carlsberg заявила о решении уйти из России. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имени будущего владельца "Балтики", ни параметров сделки. Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

Глава Carlsberg Джейкоб Аруп-Андерсен, занявший этот пост в сентябре, был еще категоричнее, заявив, что "они украли наш бизнес в России".

Официальный комментарий к этому заявлению оказался достаточно сдержанным: Минфин РФ констатировал, что "Балтика" "не находится в собственности государства", Росимущество назначено временным управляющим, который осуществляет полномочия собственника за исключением полномочий по распоряжению имуществом. "Введение временного управления не влечет изменения структуры собственности", - подчеркнул Минфин.