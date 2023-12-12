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Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство

Бывший завод Volvo в Калуге 14 декабря запустит производство
Фото: Metin Aktas/Anadolu Agency/Getty Images

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - АО "Автомобильное моторное общество" (АМО, Калуга, бывший завод Volvo, входит в группу "Промышленные инвестиции") планирует запустить производственную линию в четверг, 14 декабря, сообщило правительство региона.

Группа "Промышленные инвестиции" закрыла сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФ 23 ноября 2023 года. Предприятие уже приступило к временной сборке крупнотоннажного российского грузовика повышенной проходимости.

Экономика"Промышленные инвестиции" закрыли сделку по покупке бывшего завода Volvo Trucks в РФЧитать подробнее

"Промышленные инвестиции" - недавно созданная группа компаний, объединяющая разработчиков и производителей на рынке строительно-дорожных, сельскохозяйственных и специальных машин, а также сеть сервисных центров в регионах РФ. В состав группы, помимо АМО, в частности, входят бренд строительно-дорожной техники UMG (ООО "СДМ", раннее входившее в "Объединенную машиностроительную группу", ОМГ), новый металлургический бизнес ООО "Литье и поковки" (Нижний Новгород), лизинговое ООО "Спецтехника лизинг" (Москва).

Согласно ЕГРЮЛ, головная компания группы - АО "Промышленные инвестиции" с уставным капиталом 200 тыс. рублей - зарегистрирована в Москве в мае 2023 года. Владельцы компании не раскрываются. Её гендиректором является Андрей Александров. Ранее он занимал ключевые позиции в крупных российских и международных компаниях, в том числе в структуре ОМГ.

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