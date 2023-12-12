Решение о корректировке программы льготной ипотеки могут принять до конца года

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Решение о корректировке программы льготной ипотеки может быть принято до конца 2023 года, заявил замминистра финансов РФ Иван Чебесков во вторник.

"Сейчас проект постановления дорабатывается на площадке правительства. Идут дискуссии, потому что решение важное. С одной стороны, мы видим, что ипотечный рынок перегрет, качество кредитного портфеля сильно снизилось. В то время как ЦБ пытается охладить кредитование, у нас льготный ипотечный портфель растет рекордными темпами", - заявил он журналистам в кулуарах форума "Криптовалюта и будущее цифровых финансов".

"Поэтому это нас не может не беспокоить - и ЦБ, и правительство. Но, с другой стороны, мы понимаем, что это социально значимый инструмент. Граждане рассчитывают на эти программы, нам важно, чтобы решения, которые будут приняты, были приняты аккуратно и взвешенно. Поэтому до сих пор идут дискуссии, и вопрос прорабатывается. Но мне кажется, что до конца года решение будет принято", - сказал Чебесков.

Ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства сообщил "Интерфаксу", что Минфин подготовил и внес в правительство проект постановления, который повышает адресность льготных программ и снижает риски перегрева на рынке жилищного кредитования.

Так, министерство предлагает снизить максимальный размер кредита в рамках льготных программ для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей с 12 млн до 6 млн рублей, вновь повысить размер минимального первоначального взноса - с 20% до 30%, а также еще раз снизить на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках этих госпрограмм.

Кроме того, министерство предлагает ограничить возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов (то есть клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе).

В числе других предложений, которые призваны повысить адресность льготных программ, - введение ограничения по размеру предельной долговой нагрузки (ПДН) заемщика, который с учетом выдачи ему льготного кредита не должен превышать 50%, а также введение требования к уровню дохода граждан, которым доступны льготные кредиты.