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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

Мишустин высказался против тотального отказа от торговли с недружественными странами

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Россия на конструктивной основе готова к торговому взаимодействию с партнерами и из недружественных стран, пытающихся сдерживать ее развитие, заявил на стратегической сессии "Стратегия внешнеэкономической деятельности" премьер-министр Михаил Мишустин.

"К 2023 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%. Таким образом, роль тех, кто сейчас пытается сдержать Россию, сократится до минимума. Конечно, было бы неправильно полностью разрывать сотрудничество с ними", - сказал он.

Россия, по его словам, "не раз подчеркивала, что будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие".

"К этой группе стран станем применять диверсифицированный подход, исходя прежде всего из наших интересов и готовности контрагентов к работе в новых условиях, на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - добавил он.

Михаил Мишустин
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