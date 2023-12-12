Доля нацвалют во внешней торговле РФ по итогам 2023 года вырастет до 65%

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Доля национальных валют во взаимных расчетах России с зарубежными странами по итогам 2023 году увеличится примерно на четверть и достигнет 65%, с основными торговыми партнерами этот показатель приблизится к 70%, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Он сказал об этом на стратегической сессии правительства по развитию внешнеэкономической деятельности.

"Сложности с осуществлением международных расчетов по внешнеторговым контрактам - одно из главных препятствий для расширения внешнеэкономических связей. Банки дружественных государств опасаются введения вторичных санкций, поэтому надо активно развивать системы передачи финансовой информации, альтернативные западным аналогам, увеличивать долю национальных валют во взаиморасчетах. Рассчитываем, что по итогам текущего года она вырастет почти на четверть - до 65%, а с опорными странами приблизится к 70%, - сказал он. - К 2030 году доля нацвалют во взаиморасчетах с зарубежными государствами должна составлять 80% и более".

Премьер отметил, что необходимо стыковать российскую платежно-расчетную инфраструктуру с ключевыми партнерами, обеспечить максимально широкое использование системы "Мир" и страховое сопровождение коммерческих сделок.

По его словам, Россия наращивает объемы торговли с партнерами по ЕАЭС, СНГ и ШОС, БРИКС, со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Среднего Востока, Африки и Латинской Америки. За январь-сентябрь 2023 года товарооборот с этими государствами вырос на 21%.

К 2030 году доля дружественных стран в товарообороте может преодолеть планку в 90%, сказал премьер, добавив при этом, что Россия не намерена полностью разрывать сотрудничество с так называемыми недружественными странами.

"Россия не раз подчеркивала, что будет приветствовать всех зарубежных партнеров, которые захотят продолжить конструктивное взаимодействие. К этой группе стран станем применять диверсифицированный подход, исходя прежде всего из наших интересов и готовности контрагентов к работе в новых условиях на основе взаимного уважения и учета интересов друг друга", - заявил глава правительства.