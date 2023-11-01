ЦБ установил режимы спецсчетов для расчетов за экспорт продукции АПК в нацвалютах

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России по итогам заседания 27 октября установил режимы специального валютного счета типа "З" и специального рублевого счета типа "З" для расчетов за экспорт продукции АПК в нацвалютах.

Открытие этих счетов предусмотрено указом президента РФ "О специальном порядке проведения расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции" (№589 от 8 августа 2023 года).

Как сообщается в пресс-релизе Банка России, на валютный спецсчет "З" могут зачисляться денежные средства, поступившие для расчетов по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключаемым резидентами - участниками ВЭД с иностранными покупателями на организованных торгах, от иностранного покупателя, по заявлению которого открыт счет, а также полученные в результате конвертации средства, списанные с рублевого спецсчета типа "З" и ошибочно списанные с валютного спецсчета типа "З".

С этого счета могут списываться средства в целях продажи иностранной валюты в соответствии с указом президента, а также для уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей. Кроме того, разрешается списание средств для оплаты услуг уполномоченного банка, в котором открыт этот счет, и организатора торговли по проведению организованных торгов на товарном рынке.

С валютного спецсчета "З" могут списываться средства на осуществление переводов на иные банковские счета иностранного покупателя, а также средства, ошибочно зачисленные на него.

Режим специального рублевого счета типа "З" предусматривает, что на него могут зачисляться денежные средства, полученные от продажи списанной с валютного спецсчета типа "З" иностранной валюты, возвращаемые суммы налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, а также ошибочно списанные со специального рублевого счета типа "З".

С этого счета могут списываться средства, перечисляемые в пользу резидентов – участников ВЭД по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельхозпродукции, заключенным на организованных торгах, для уплаты налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей, в целях оплаты услуг уполномоченного банка, в котором открыт счет, и услуг организатора торговли по проведению организованных торгов на товарном рынке. Кроме того, с этого счета возможны переводы на валютный спецсчет типа "З", а также на иные банковские счета иностранного покупателя. Разрешается также списывать ошибочно зачисленные на него средства.

Как сообщалось, механизм расчетов за продукцию АПК в национальных валютах начал действовать в РФ с 1 ноября 2023 года. Согласно постановлению правительства, подписанному 24 октября 2023 года, в перечень сельхозпродукции, при экспорте которой допускаются расчеты в рублях, включены свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, молоко и сливки, ячмень, кукуруза, пшеница и меслин, соевые бобы, семена льна, подсолнечное, соевое и рапсовое масло, сахар, а также жмых и другие твердые остатки, получаемые при извлечении жиров.