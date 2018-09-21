Главные новости
В РоссииКремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерикуВ РоссииВ Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательстваВ РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску Минюста
В мире

США удалили узбекский хлопок из списка товаров, произведенных с использованием детей

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство труда США исключило хлопок из Узбекистана из списка товаров, производимых с использованием детского труда или по принуждению, сообщила в пятницу пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

Министерство труда США опубликовало 17-й ежегодный отчет с данными об использовании детского труда в мире (отчет TDA). "В отчете TDA отмечается, что Узбекистан впервые добился прогресса, существенно сократив использование принудительного детского труда при сборе хлопка", - говорится в сообщении.

Министерство труда США одновременно обнародовало список товаров, производимых с использованием детского труда или по принуждению, включающий 148 товаров из 76 стран мира. В этом году из списка был исключен узбекский хлопок.

"Соединенные Штаты высоко оценивают это важное достижение в Узбекистане и настоятельно призывают правительство продолжать предоставлять независимым наблюдателям беспрепятственный доступ к мониторингу условий труда во время сбора хлопка (...) и наказывать чиновников, которые угрожают или задерживают наблюдателей, или требуют от детей приносить хлопок в школу ", - говорится в сообщении посольства США в Ташкенте.

В Узбекистане до недавнего времени практиковалось привлечение работников сферы образования, здравоохранения, других бюджетных и иных организаций, студентов и учащихся образовательных учреждений к работам по благоустройству и озеленению территорий районов и городов, сбору металлолома и макулатуры, а также сезонным работам в сельском хозяйстве, включая сбор хлопка.

Ранее, Международная организация труда (МОТ) официально подтвердила, что Узбекистан прекратил использование детского труда на хлопковых полях. Выступая в сентябре 2017 года на сессии Генассамблеи ООН, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обещал покончить в стране с принудительным трудом и подтвердил приверженность своего правительства сотрудничеству с МОТ.

В ноябре 2017 года в Аргентине на Всемирной конференции по эффективному искоренению детского труда Узбекистан взял на себя обязательство сотрудничать в решении этой проблемы с независимыми группами гражданского общества.

Министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Шерзод Кудбиев в преддверии хлопкоуборочной кампании, которая начинается в сентябре, заявил, что основным фактором привлечения людей к сбору урожая хлопка станет экономическая заинтересованность. В этой связи власти повысили оплату труда сборщиков сырца, взяли на себя расходы на транспорт, проживание и еду.

В Узбекистане в 2018 году хлопок посеян на площади около 1,1 млн гектаров. По данным статистических служб, в 2017 году в Узбекистане было заготовлено более 2,93 млн тонн хлопка.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Узбекистан
В мире
Китай счел незаконными санкции США из-за покупки российских С-400 и самолетов Су-35Китай счел незаконными санкции США из-за покупки российских С-400 и самолетов Су-35
Китай стал первой страной, к которой Вашингтон применил вторичные санкции за сотрудничество с РоссиейПодробнее
 В МИД Украины не увидели угрозы имиджу страны из-за иска Порошенко к "Би-би-си"В МИД Украины не увидели угрозы имиджу страны из-за иска Порошенко к "Би-би-си"
Поводом для иска стало сообщение о том, что Порошенко за встречу с Трампом в 2017 году заплатил $400 тыс.Подробнее
 Нью-Йорк приготовился отражать химические атакиНью-Йорк приготовился отражать химические атаки
Местная полиция попытается минимизировать вероятность инцидентов, похожих на отравление Скрипалей в СолсбериПодробнее
 США ввели санкции против 27 россиян и шести юрлиц за вмешательство в выборыСША ввели санкции против 27 россиян и шести юрлиц за вмешательство в выборы
В список попали руководитель ГРУ Игорь Коробов и бизнесмен Евгений Пригожин; кроме этого, Минфин впервые применил вторичные санкции - против Китая - из-за покупки С-400 и самолетов Су-35Подробнее
Трамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФТрамп подписал указ об инструментах поддержания режима санкций против РФ
Указ дает дополнительные полномочия министру финансов и обеспечивает дальнейшее внедрение санкций против РФПодробнее
 Пляж в Греции оказался покрыт паутинойПляж в Греции оказался покрыт паутиной
Причиной стало резкое увеличение популяции комаров в регионеПодробнее
 У здания парламента Украины начались беспорядкиУ здания парламента Украины начались беспорядки
Участники акции протеста начали перелезать через ограждение и попытались прорвать кордон полицейскихПодробнее
 Приговор бывшему помощнику Трампа за связь с Россией вынесут в декабреПриговор бывшему помощнику Трампа за связь с Россией вынесут в декабре
Майкла Флинна обвиняют в сокрытии информации от ФБР во время допросовПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 20 сентября6 фото
20 сентября
Фотохроника 20 сентября
Фотохроника 19 сентября6 фото
19 сентября
Фотохроника 19 сентября
Лучшие фото недели10 фото
14 сентября
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииКремль увидел в новых санкциях США недобросовестную конкуренцию и истерикуВ РоссииВ Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательстваВ РоссииМосгорсуд ликвидировал движение "СтопХам" по иску МинюстаВ РоссииЖенщины в РФ смогут работать машинистами и водителями большегрузовЭкономикаКонсультации России с США в ВТО по иску по стали и алюминию результатов не далиВ РоссииПодрядчик "Роскосмоса" объявлен в международный розыск и заочно арестован

Назван самый красивый гол первого тура Лиги чемпионов

МКБ после трехдневного сбоя ограничил работу интернет-банка

Клиентам предложили проводить операции в офисах, банкоматах и терминалах Подробнее

Том Харди рассказал о фильме "Веном" перед премьерой в Москве

Мэй заявила, что переговоры Лондона и ЕС по условиям Brexit зашли в тупик

Поводом для признания стало то, что Дональд Туск не объяснил, как предложения Великобритании будут подрывать европейский единый рынок Подробнее

Неутомимый экспериментатор

Неутомимый экспериментаторВ Третьяковской галерее на Крымском валу открылась первая в истории современной России выставка художника Михаила Ларионова Подробнее

В Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательства

В Казани закрыли реабилитационный центр после жалоб подростков на издевательстваОдин из подопечных центра, не выдержав жестокого обращения, пытался покончить с собой Подробнее

Замначальника оренбургской колонии заподозрили в "противоправных действиях" против осужденных

Владимир Кличко оценил шансы Поветкина на успех в поединке с Джошуа

Он допускает досрочную победу российского боксера, но фаворитом считает британца Подробнее

США удалили узбекский хлопок из списка товаров, произведенных с использованием детей

Орешкин рассказал о возможностях для российских компаний на фоне спора Китая и США

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179028036623907', params: { p1: 'byuee', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');