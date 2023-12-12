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Lux Express и Ecolines возобновят автобусное сообщение между РФ и Финляндией

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Ecolines с 14 декабря возобновит выполнение рейсов между Россией и Финляндией, сообщил "Интерфаксу" представитель Ecolines Андрей Волков.

"Компания восстанавливает с 14 декабря автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки в связи с решением властей Финляндии о снятии ограничений работы международного автомобильного пункта пропуска "Ваалимаа". Первый рейс из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправится 14 декабря в 06:45, первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург - 14 декабря в 14:30", - сказал Волков.

При этом с 15 декабря перевозчик будет выполнять ежедневно по два рейса в каждую сторону, а к 20-м числам декабря планирует выполнять уже по три.

Между тем другой перевозчик - Lux Express - объявил о намерении начать поэтапное возобновление рейсов между Россией и Финляндией с 13 декабря.

"Восстановить прежнюю логистику за такой короткий срок довольно трудно, поэтому при открытии пограничного пункта Ваалимаа мы планируем поэтапно возобновлять рейсы в зависимости от наших технических возможностей и спроса", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе АО "Евролайнс" (российское представительство Lux Express).

В пресс-службе добавили, что первый рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург запланирован на 13 декабря в 21:30, а из Санкт-Петербурга в Хельсинки - на 13 декабря в 23:30.

Ранее премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил об открытии двух пограничных пунктов пропуска на границе с Россией – Ваалимаа и Ниирала – с 14 декабря.

В ноябре Финляндия закрыла все 8 пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Ecolines – один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов мира.

Lux Express работает в шести странах, где обслуживает более 20 маршрутов. В том числе компания осуществляла рейсы из Петербурга в Хельсинки, Ригу и Таллин.

Lux Express Ecolines Петербург Финляндия
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