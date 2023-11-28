Финляндия полностью закроет сухопутную границу с Россией до 13 декабря

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии решило полностью закрыть все наземные пункты перехода границы с Россией с 30 ноября по 13 декабря, объявил премьер-министр страны Петтери Орпо. Об этом сообщает Bloomberg.

"Цель - нормализовать ситуацию на границе с Россией как можно скорее", - сказал он.

По его словам, в Хельсинки считают, что кратковременное и полное закрытие КПП будет эффективным для урегулирования проблемы миграционного потока с территории России в Финляндию.

18 ноября Финляндия закрыла до 18 февраля четыре пограничных пункта пропуска в Юго-Восточной Финляндии, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе эмигрантов из третьих стран, которые просят убежища в Финляндии.

22 ноября правительство решило закрыть до 23 декабря еще три пункта пропуска, оставив только один, самый северный Рая-Йоосеппи (с российской стороны "Лотта" - ИФ), поскольку приток просителей убежища не уменьшался.

26 ноября Орпо сказал, что допускает, что будет закрыт и последний функционирующий КПП на восточной границе, а подать заявление об убежище в этом случае будет можно в других местах. Премьер также говорил, что обсуждать с российской стороной ситуацию на границе он не намерен, но в Хельсинки готовы к переговорам на дипломатическом уровне.