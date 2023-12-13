Принят закон о продлении кредитных каникул для мобилизованных до 2025 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Госдума приняла закон о продлении кредитных каникул для мобилизованных до 2025 года; в документе также уточняется, что банки не смогут требовать досрочного возврата кредита, если поручитель по нему был мобилизован и погиб.

Поправки (№417700-8) были внесены в №106-ФЗ и №377-ФЗ, в которых прописаны условия кредитных каникул для мобилизованных заемщиков, в том числе ИП, а также владельцев МСП. Сейчас заемщик вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 г. обратиться к кредитору с требованием о кредитных каникулах, данный срок продлевают до 31 декабря 2024 г.

Закон также затрагивает ситуацию, при которой мобилизованный заемщик до призыва выступил поручителем по кредиту, а впоследствии погиб, признан судом умершим или стал инвалидом I группы в результате СВО.

Согласно принятому закону, обязательства по договору поручительства для обеспечения кредита прекращаются, но это не будет нести для основного должника по кредиту последствий утраты обеспечения, предусмотренных кредитным договором или действующим законодательством. Сейчас, согласно ст. 813 ГК РФ, это - досрочный возврат займа и уплата причитающихся на момент возврата процентов за пользование займом. То есть в случае гибели военнослужащего, который был поручителем по кредиту, банк был вправе требовать досрочного погашения кредита с основного должника.

Норма о поручителях-призывниках, распространяется ретроспективно - с 24 февраля 2022 г.

Ранее ЦБ пояснял, что кредитные каникулы позволяют заемщику, который является участником СВО или членом его семьи, временно приостановить платежи по кредиту или займу. При этом приостанавливаются платежи и всех созаемщиков участника СВО и членов его семьи. Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул, если заемщик проходит по критериям закона. Участники СВО могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам (включая ипотеку, а также кредитные карты), которые заемщик взял до мобилизации или начала участия в СВО.

Также кредитные каникулы распространяются на все кредиты и займы, взятые индивидуальными предпринимателями (в том числе на предпринимательские цели), которые были мобилизованы или участвуют в СВО как добровольцы.

Размер кредита и займа, а также их количество не имеют значения.

Вместе с тем кредитные каникулы не распространяются на кредиты и займы, взятые на предпринимательские цели членами семьи военнослужащего, которые зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.