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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:37

Участники СВО и беженцы получили льготы от нотариусов на 100 млн рублей в 2023 году

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Российские нотариусы с начала 2023 года предоставили льготы при совершении нотариальных действий для беженцев и мобилизованных граждан в общей сложности на 109 млн рублей, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной Налоговой Палате (ФНП).

"Сумма льгот составила 109 млн рублей за неполный 2023 год и это не считая льгот, которые с февраля предоставляются военнослужащим, находящимся на лечении в госпиталях и других военно-лечебных учреждениях, а также членам семей погибших защитников", - сказал представитель палаты.

Он отметил, что инициатива с применением льгот реализуется исключительно за счет средств нотариата, без привлечения бюджетных денег.

"Дополнительные льготы, выезды и внеочередное обслуживание, благотворительные акции, которые реализуют нотариальные палаты регионов и нотариусы на местах - это инициативный вклад всего нотариального сообщества в общее важное дело", - отметил президент ФНП Константин Корсик.

В ФНП рассказали, что после проведения в стране частичной мобилизации, нотариат ввел систему льгот для тех, кто отправлялся на службу. Ряд необходимых документов для них нотариусы удостоверяли, не взимая плату за услуги правового и технического характера. А сейчас, после введения новой тарифной системы, без взимания регионального тарифа.

"В этом году граждане, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации осенью 2022 года, продолжали пользоваться льготами. Помимо материальной поддержки нотариусы оказывают всестороннюю правовую помощь военнослужащим, в том числе и тем, кто находится на излечении в госпиталях. Лично навещают раненых, организуют юридическое консультирование для членов их семей, участвуют в различных мероприятиях, проводимых волонтерскими группами", - резюмировали в Палате.

ФНП Константин Корсик СВО
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