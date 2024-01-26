Вопрос с процентами по кредитам участников СВО решат в течение двух-трех недель

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Вопрос, касающийся выплат процентов по кредитам участников специальной военной операции, будет решен в течение двух-трех недель, заявил студентам-участникам СВО президент Владимир Путин.

"Этот вопрос должен быть решен, и решим его в течение, там, двух-трех недель. То есть я полагаю так: человек пришел (из зоны СВО - ИФ), каникулы закончились, месяц прошел – начинаются нормальные отношения с кредитной организацией, хорошо. И проценты, и выплата тела долга, и ничего, что накопилось, выплачиваться больше не должно, и ничего накапливаться не должно, никаких процентов", - сказал он.

Президент положительно оценил кредитные каникулы, введенные для участников СВО. "И в общем и в целом это в плюс, конечно - когда человек уходит в зону боевых действий, он перестает платить кредит. А кстати говоря, эта льгота распространяется на членов семей и на супругу распространяется", - отметил Путин.

"Но что получается - получается, что человек, когда находится в зоне боевых действий, он не платит кредит и не платит проценты, но они накапливаются. Правда, они накапливаются по снижаемой траектории, потому что считается, что кредит хоть не платится, но, если бы он платился, его тело уменьшается, а значит, и процент уменьшается", - пояснил глава государства.

Проценты, по словам Путина, таким образом "как бы должны сходить на нет, но тем не менее, они накапливаются".

"Потом что происходит: человек возвращается из зоны СВО, 30 суток он ничего тоже не платит, и только через месяц возобновляются вот эти правовые кредитные отношения с финансовой организацией, с банком. Он начинает платить тело кредита и текущие проценты. Когда он все выплатит, после этого наступает момент выплаты тех процентов, которые накопились - за тот период, когда шли вот эти кредитные каникулы", - сказал Путин.

"Получается, что человек дважды платит вот эти проценты", - резюмировал президент.

"Правда, с точки зрения финансовой организации - у них своя логика. Они говорят: мы выдали деньги, деньги чего-то стоят, мы их отдали, мы их не имеем возможности использовать в обороте финансовой организации, мы же их отдали - и мы в праве рассчитывать на плату за эти деньги, которые мы отдали и которыми мы не пользуемся", - отметил Путин.