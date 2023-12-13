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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Доля нефтегазового сектора в ВВП России в III квартале выросла до 17,3%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Доля нефтегазового сектора (НГС) в структуре ВВП России в III квартале 2023 года увеличилась до 17,3% с 16% во II квартале 2023 года и 17% в I квартале 2023 года, сообщил Росстат.

В IV квартале 2022 года доля НГС в ВВП равнялась 15%, в III квартале 2022 года - 16,7%, во II квартале 2022 года - 18,8%, в I квартале 2022 года - 22,5%.

Индекс физического объема валовой добавленной стоимости нефтегазового сектора в III квартале 2023 года составил 95,7% (к III кварталу 2022 года) после 89,6% во II квартале (ко II кварталу 2022 года) и 89,3% в I квартале (к I кварталу 2022 года).

Под нефтегазовым сектором экономики Росстат, согласно опубликованной методологии, понимает предприятия, осуществляющие деятельность по производству сырой нефти, природного газа и продуктов их переработки (первичный подсектор) и по производству товаров и услуг, связанных с добычей нефти и газа, их переработкой, транспортировкой и продажей потребителю (вторичный подсектор), а также вспомогательную деятельность по обеспечению функционирования единиц нефтегазового сектора.

Росстат
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