Росстат повысил оценку роста ВВП России за январь-сентябрь до 3%

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Росстат повысил оценку роста российской экономики за январь-сентябрь 2023 года до 3% с предварительных 2,9%, говорится в докладе ведомства о производстве ВВП в III квартале 2023 года.

При этом Росстат подтвердил предварительную оценку роста ВВП в III квартале на 5,5% по сравнению с III кварталом 2022 года. Как сообщалось, во II квартале 2023 года рост ВВП в годовом выражении составил 4,9%, в I квартале было снижение ВВП на 1,8%.

"Объем ВВП России за III квартал 2023 года составил в текущих ценах 44 трлн 151,3 млрд рублей. Индекс физического объема ВВП относительно III квартала 2022 года составил 105,5%, относительно II квартала 2023 года - 107,8%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2023 года по отношению к III кварталу 2022 года составил 109,4%. Объем ВВП за январь-сентябрь 2023 года составил в текущих ценах 119 трлн 542,8 млрд рублей, индекс его физического объема относительно января-сентября 2022 года составил 103%", - говорится в докладе.

С исключением сезонного фактора Росстат оценил рост ВВП в III квартале на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом после роста также на 0,9% во II квартале и на 0,7% в I квартале.

По данным Росстата, на увеличение ВВП в III квартале 2023 года на 5,5% в годовом выражении в наибольшей степени оказал влияние рост индекса физического объема добавленной стоимости в следующих отраслях: оптовая и розничная торговля - 17,1%, деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 10,8%, строительство - 10,0%, обрабатывающие производства - 9,9%, гостиницы и рестораны - 7,1%, информация и связь - 6,7%, сельское хозяйство - 3,8%; транспортировка и хранение - 3,0%.

Снизилась валовая добавочная стоимость в III квартале в добыче полезных ископаемых - на 1,2%, в деятельности в области здравоохранения и социальных услуг - на 0,9%.

Официальный прогноз Минэкономразвития от сентября предполагает рост ВВП в 2023 году на 2,8%. Глава министерства Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что рост в 2023 году будет выше этой оценки и составит 3,5%.

ЦБ в конце октября повысил свой прогноз роста этого показателя в 2023 году до 2,2-2,7% с 1,5-2,5%.

Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предполагает рост российской экономики в 2023 году на 3,2%.

В 2024 году Минэкономразвития ожидает увеличение ВВП России на 2,3%, ЦБ - лишь на 0,5-1,5%, консенсус-прогноз аналитиков (от начала декабря) предполагает рост показателя в 2024 году на 1,2%.