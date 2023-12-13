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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Бахарев освобожден от должности замруководителя Росавиации

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Георгий Бахарев освобожден от должности замруководителя Росавиации, такое распоряжение 12 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До прихода в Росавиацию Бахарев был заместителем гендиректора авиакомпании "Россия" (входит в группу "Аэрофлот"). Там он отвечал за авиационную безопасность.

В сентябре на посту руководителя Росавиации Александра Нерадько сменил Дмитрий Ядров - до этого замглавы ведомства.

Как сказано на сайте Росавиации, помимо Бахарева у Ядрова три заместителя - Наталья Андрианова, Владимир Потешкин и Андрей Добряков. Все они были назначены при руководстве Нерадько.

Михаил Мишустин Дмитрий Ядров Росавиация Георгий Бахарев Александр Нерадько
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