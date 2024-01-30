Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Мишустин назначил нового замруководителя Росавиации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем руководителя Росавиации Андрея Потемкина. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Полный тезка Потемкина, согласно открытым данным, ранее занимал пост замгендиректора - директора по развитию ООО "Авиателекоминвест". На сайте этой компании сказано, что она создана в 2018 году "для реализации масштабных проектов в области цифровизации воздушного транспорта и модернизации средств обеспечения полетов воздушных судов". Один из ее проектов - расширение многопозиционной системы наблюдения Санкт-Петербургской зоны ЕС ОрВД.

Росавиацию с сентября 2023 года возглавляет Дмитрий Ядров, сменивший на этой должности Александра Нерадько. Как сообщает сайт ведомства, у Ядрова сейчас два заместителя - Наталья Андрианова и Андрей Добряков.

Михаил Мишустин Росавиация Дмитрий Ядров Андрей Потемкин Александр Нерадько
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

Райффайзенбанк повысит максимальную комиссию за исходящие переводы в евро и долларах

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе

За год в армию поступили около 2000 получивших гражданство РФ в Московском регионе

Переход на одну валюту с Белоруссией не обсуждается

Мосгордума предложила обновить регулирование езды на самокатах в КоАП

Путин подал декларацию о доходах как кандидат на выборах президента РФ

Путин подал декларацию о доходах как кандидат на выборах президента РФ

Законопроект о борьбе с финансовыми пирамидами принят в I чтении

Сергей Бабурин снялся с президентских выборов

Сергей Бабурин снялся с президентских выборов

МИД РФ предостерег США от возвращения тактического ядерного оружия в Британию

В центре Грабаря заявили, что икона "Троица" находится в стабильном состоянии

В центре Грабаря заявили, что икона "Троица" находится в стабильном состоянии

В Москве двух подростков арестовали по делу о поджоге релейного шкафа

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });