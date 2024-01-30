Мишустин назначил нового замруководителя Росавиации

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении заместителем руководителя Росавиации Андрея Потемкина. Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Полный тезка Потемкина, согласно открытым данным, ранее занимал пост замгендиректора - директора по развитию ООО "Авиателекоминвест". На сайте этой компании сказано, что она создана в 2018 году "для реализации масштабных проектов в области цифровизации воздушного транспорта и модернизации средств обеспечения полетов воздушных судов". Один из ее проектов - расширение многопозиционной системы наблюдения Санкт-Петербургской зоны ЕС ОрВД.

Росавиацию с сентября 2023 года возглавляет Дмитрий Ядров, сменивший на этой должности Александра Нерадько. Как сообщает сайт ведомства, у Ядрова сейчас два заместителя - Наталья Андрианова и Андрей Добряков.