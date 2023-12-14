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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Восстановлено теплоснабжение десятков многоквартирных домов в Ростове-на-Дону

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Завершены ремонтные работы на высоковольтных линиях в Аксайском районе, что позволило восстановить работу котельных и вернуть теплоснабжение в десятки многоквартирных домов одного из районов Ростова-на-Дону, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

"Ремонтно-восстановительные работы на высоковольтных линиях в Аксайском районе завершены. Энергоснабжение многоквартирных домов и объектов социальной сферы микрорайона Александровка возобновлено в полном объеме", - написал он.

Глава горадминистрации отметил, что выполнены переключения питания котельных от генераторов на постоянную схему.

"Все котельные работают в штатном режиме и выходят на нормативные парламенты теплоснабжения потребителей. На случай повторных аварийных отключений электроэнергии генераторы оставляем на аварином дежурстве", - добавил Логвиненко.

Ранее сообщалось, что нарушение электроснабжения в одном из районов Ростова-на-Дону привело к отключению шести котельных, без теплоснабжения оставались 75 многоквартирных домов, 4 детских сада, 3 школы и поликлиника.

В среду восемь котельных попали в зону повторного отключения электроснабжения из-за ледяного дождя в Аксайском районе Ростовской области.

Вечером во вторник в Ростовской области без света оставались 180 тыс. человек. К утру для 80 тыс. человек подача электричества была восстановлена, в том числе в части Аксайского района. По последним данным Минэнерго РФ в регионе без света оставались 119 тыс. человек.

Алексей Логвиненко Ростов-на-Дону Аксайский район
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