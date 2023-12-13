В Ростове-на-Дону после повторной аварии без тепла остаются 75 многоквартирных домов

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону из-за повторной аварии на высоковольтной линии электропередач Ростовэнерго в Аксайском районе отключились шесть котельных и без тепла остались жилые дома, школы и детские сады, сообщил в Telegram глава администрации города Алексей Логвиненко.

На момент публикации этого сообщения три из шести котельных были обеспечены резервным питанием. Без тепла оставались 75 многоквартирных домов, четыре детских сада, три школы и поликлиника. По словам Логвиненко, аварийные бригады продолжают работу.

В четверг школы и детские сады будут работать, но родителям рекомендовано по возможности оставить детей дома. Занятия в учреждениях культуры и спорта в четверг, как и в среду, отменены.

"В ночные часы работы по антигололедной обработке улиц и дворовых территорий продолжатся. Силами подрядчика сформированы вечерняя и ночная группировки сил и средств. По данным синоптиков, неблагоприятные метеоусловия сохранятся в городе до конца недели. В связи с этим режим повышенной готовности в Ростове-на-Дону продлен до 12:00 мск 18 декабря", - уточнил Логвиненко.

Термометры в Ростове-на-Дону показывают температуру около 5 градусов ниже нуля.

Ранее сообщалось, что восемь котельных попали в зону повторного отключения электроснабжения из-за ледяного дождя в Аксайском районе Ростовской области.

Вечером 12 декабря в Ростовской области без света оставались 180 тысяч человек. К утру для 80 тысяч человек подача электричества была восстановлена, в том числе в части Аксайского района. По последним данным Минэнерго, в регионе без света остаются 119 тысяч человек.