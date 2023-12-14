Бывший завод Volvo в Калуге начал работу

Предприятие планирует собрать 2 тыс. грузовиков Next в 2024 году

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Калужский автозавод АО "Автомобильное моторное общество" (АМО) группы "Промышленные инвестиции" (бывшая площадка Volvo Trucks в РФ) начал сборку крупнотоннажных грузовиков под брендом Next, планирует выпустить 2 тысячи штук в 2024 году, сообщила пресс-служба группы.

Автомобили под брендом Next выпускаются из машинокомплектов. Как сообщал ранее телеграмм-канал "Русский автомобиль", речь идет о машинокомплектах автомобилей "Урал", которые поставляются в Калугу из города Миасса Челябинской области. Группа "Промышленные инвестиции" сообщает, что на день запуска производства на АМО в сборке находятся 18 автомобилей. До конца года планируется запустить в производство в общей сложности 50 машин.

"Сегодня со всей ответственностью я могу констатировать, что завод на 100% готов к полноценной работе, все необходимые подготовительные мероприятия завершены", - отметил гендиректор "Промышленных инвестиций" Андрей Александров, процитированный в сообщении группы.

Он сообщил, что компания сейчас проводит очередной раунд переговоров с зарубежными партнерами. В перспективе руководство завода АМО планирует расширение номенклатуры выпускаемых автомобилей, "поэтому открыто к экономическому и производственному партнерству с заинтересованными сторонами".

"Сегодня предприятие готово выйти на полные мощности, включая в работу весь производственный цикл. Как мы и рассчитывали, 2023 год стал переломным в перезапуске автопроизводителей региона", - цитирует пресс-служба группы губернатора Калужской области Владислава Шапшу.

Как заявил исполнительный директор АМО Роман Петряев, на заводе реализуется комплексная программа найма сотрудников. Компания предоставляет занятость всем, кто работал в ранее принадлежавших Volvo структурах. Из них, как уточняют в "Промышленных инвестициях", уже были переведены порядка 300 человек. Компания готова вывести из простоя и перевести еще более 100 человек в дополнение к тем, кто уже вышел на работу.

Как сообщалось, группа "Промышленные инвестиции", близкая к бизнесмену Дмитрию Стрежневу, купила активы Volvo в РФ в конце ноября. В частности, были приобретены активы АО "Стоков машинное оборудование" (ранее - ранее - АО(Н) "Вольво Восток"), а также ООО "Стоков Компоненты". Покупателем выступило подконтрольное группе АО "АМО", зарегистрированное в начале октября. Подробности и условия сделки не раскрывались.

В "Промышленных инвестициях" заявляли, что калужский завод стратегически ориентирован на выпуск отечественного грузового транспорта. "Ожидается расширение номенклатуры выпускаемой продукции в партнерстве с российскими и китайскими автоконцернами, локализация иностранных машин и компонентов, а также создание нового бренда российских грузовиков", - отмечали в группе.