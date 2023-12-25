Подписан закон об оказании визовыми центрами МВД РФ услуг в сфере миграции

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал закон о расширении практики привлечения организаций МВД к предоставлению услуг в сфере миграции.

Соответствующий документ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

Законом, в частности, расширяется практика привлечения к оказанию таких услуг находящегося в ведении МВД России предприятия "Паспортно-визовый сервис", а в Москве - уполномоченной городом организации.

Предприятие и организация будут содействовать в приеме заявлений, необходимых для выдачи виз, приглашений, разрешений на временное проживание, для выдачи или замены видов на жительство, разрешительных документов для осуществления трудовой деятельности, в том числе заявлений о переоформлении патентов, заграничного паспорта гражданина РФ, а также к оказанию содействия в фотографировании заявителей и проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации, предусматривает закон.

Кроме того, уполномоченная организация в Москве будет оказывать услуги по оформлению и выдаче патентов для осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности на территории Московской области.

Также предприятие и уполномоченная организация будут привлекаться к оказанию содействия в приеме заявлений о регистрации иностранного гражданина по месту жительства и уведомлений о прибытии иностранного гражданина в место пребывания.

Закон предусматривает, что иностранные граждане, прибывшие в РФ в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельности, на срок, превышающий 90 календарных дней, подлежат обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографированию в течение 90 календарных дней со дня въезда в РФ. А прибывшие в целях осуществления трудовой деятельности - в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

Дактилоскопическая информация, полученная уполномоченными представительствами, уничтожается ими после передачи указанной информации в МВД России, говорится в законе.

Согласно закону, на территории иностранных государств, перечень которых устанавливается правительством РФ, подведомственное предприятие МВД оказывает содействие своим представителям в сфере внутренних дел за рубежом в проведении обязательной государственной дактилоскопической регистрации иностранных граждан и их фотографирование.

Иностранные граждане, прошедшие обязательную государственную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование за пределами РФ, по прибытии в Россию в установленные сроки обращаются лично в территориальный орган МВД для получения документа, подтверждающего прохождение обязательной государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.