Президент заявил, что продолжительность жизни в РФ в 2023 г. составит 74 года

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Продолжительность жизни в России в текущем году ожидается на уровне 74 лет, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Есть такой интегрированный показатель, рост продолжительности жизни, то, о чем мы всегда говорим и к чему мы стремимся. Динамика: 2021 год - продолжительность жизни в России - 70,06, 2022 год - 72,73, в 2023-м ожидается 74 года", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире в четверг.

По словам президента, это показывает то, как, в целом, на важнейшем социальном показателе отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.