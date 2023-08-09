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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:07

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин

Ожидаемая продолжительность жизни в России у женщин на 6 лет выше, чем у мужчин
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами в России составляет около 6 лет, сообщил на форуме "Территория смыслов" глава Минздрава Михаил Мурашко.

"В целом ожидаемая продолжительность жизни у женщин сегодня выше, отличается примерно на ... до 6 лет, по-моему, и конечно же у женщин здоровьесберегающее поведение более выражено", - сказал министр.

По его словам, в возрасте 18 лет показатели смертности среди российских женщин и мужчин "практически одинаковые", однако к 30 годам разница значительно возрастает.

"Когда мы показатели смертности в том числе анализируем, то на определенных этапах в возрасте от 30 до 40-45 лет разрыв показателя смертности может составлять двукратный между мужчинами и женщинами", - сказал он.

В своем выступлении министр также коснулся вопроса избыточного веса. По его словам, ожирение снижает иммунитет пациентов и создает предпосылки для развития злокачественных новообразований.

"Ожирение - это не только артериальная гипертония, внешний вид, это в том числе злокачественные образования. Ожирение снижает иммунитет, в том числе локальный, и препятствует борьбе организма с злокачественными новообразованиями и создает предпосылки факторов для его развития", - сказал Мурашко.

Он отметил, что избыточный вес становится достаточно широко распространенным, в том числе и среди детей. В его презентации сказано, что за последние пять лет доля россиян, страдающих ожирением, стремительно выросла на 30%.

Минздрав Михаил Мурашко
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