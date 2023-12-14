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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 00:35

Президент РФ заявил об отсутствии условий для восстановления отношений с США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с США, но условий для этого пока нет.

"Мы готовы и с ними (США - ИФ) выстраивать отношения, мы считаем, что США - важная, нужная страна мира, но эта абсолютно имперская политика мешает им самим. Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", - сказал глава государства на итоговой пресс-конференции.

По словам Путина, "если США где-то договариваются, где-то в чем-то уступают, то это воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел". "Поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести", - отметил президент.

Он считает, что для восстановления российско-американских отношений должны появиться определенные условия, изменения во внутренней жизни страны.

"Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы", - подчеркнул Путин.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин США
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