Президент РФ заявил об отсутствии условий для восстановления отношений с США

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к восстановлению отношений с США, но условий для этого пока нет.

"Мы готовы и с ними (США - ИФ) выстраивать отношения, мы считаем, что США - важная, нужная страна мира, но эта абсолютно имперская политика мешает им самим. Потому что в общественном сознании они должны вести себя как империя", - сказал глава государства на итоговой пресс-конференции.

По словам Путина, "если США где-то договариваются, где-то в чем-то уступают, то это воспринимается электоратом как какой-то провал или пробел". "Поэтому элиты вынуждены себя так отчасти и вести", - отметил президент.

Он считает, что для восстановления российско-американских отношений должны появиться определенные условия, изменения во внутренней жизни страны.

"Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут уважать других людей, другие страны, когда они будут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, вот тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений. Пока таких условий нет. Но мы к этому готовы", - подчеркнул Путин.