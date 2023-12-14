Путин объяснил рост цен на яйца и куриное мясо сбоем в работе правительства

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Ситуация с ростом цен на яйца и куриное мясо стала следствием сбоя в работе правительства, в ближайшее время она улучшится, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сожалею и приношу свои извинения на этот счет, но это сбой в работе правительства. Я думаю, что это связано еще - хоть и говорят, что это не так, но мне кажется, что это так - вовремя не открыли импорт пошире. Потому что, видимо, рассчитывали на то, что побольше заработают. Обещают, что в ближайшее время ситуация будет исправлена", - сказал Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

По словам президента, недавно он обсуждал эту проблему с главой Минсельхоза РФ Дмитрием Патрушевым и спросил, с чем связан рост цен на яйцо и курятину до 40%, а в некоторых местах и больше.

Как отметил Путин, в России "идет небольшое, но все-таки повышение доходов, уровня заработной платы и так далее", поэтому вырос спрос на эту продукции.

"Что произошло? Спрос увеличился, а объемы производства - нет. Второе - вовремя не открыли импорт в должном объеме. (...) Нужно было вовремя решить вопросы в рамках ЕврАзЭс. Решение принято, по-моему, на днях. Во всяком случае, в декабре должно быть принято. И ситуация, без всякого сомнения, будет улучшаться. Я очень на это надеюсь", - заявил он.

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