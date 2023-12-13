Таможенная подкомиссия поддержала обнуление пошлин на импорт яиц в РФ

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Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции поддержала предложение об обнулении пошлин на импорт яиц в РФ с 1 января по 30 июня 2024 года, сообщается в пресс-релизе Минэкономразвития.

Как сообщалось ранее, с этим предложением выступил Минсельхоз.

Льгота будет предоставляться при условии подтверждения целевого назначения ввозимой продукции. "Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициатива уже получила поддержку Евразийской экономической комиссии", - говорится в сообщении.

Инициатива Минсельхоза была вызвана резким ростом цен на яйца. По данным Росстата, в ноябре яйца подорожали на 15,1%, с начала года - на 35,5%, в годовом выражении - на 40,3%. К проверке ценообразования подключились ФАС и Генпрокуратура.

Россельхознадзор с 23 ноября выдал разрешение на ввоз яиц 4 турецким предприятиям, с 8 декабря аналогичный допуск получили еще 17 поставщиков. В середине ноября импорт яиц был разрешен из Азербайджана.

По данным Росстата, птицефабрики в октябре произвели 3,8 млрд штук яиц, что на 1,3% меньше, чем год назад, но на 0,5% больше показателя сентября этого года. За 10 месяцев рост составил 1,4%, до 39,3 млрд штук.