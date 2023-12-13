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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%

С начала года яйца подорожали на 46,2%

Рост цен на яйца в России с 5 по 11 декабря ускорился до 4,6%
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Цены на яйца пока не поддаются попыткам российских властей замедлить их рост. За неделю с 5 по 11 декабря яйца подорожали на 4,6%, сообщил Росстат. Неделей ранее рост составлял 4,2%.

С начала года цены подскочили на 46,2%. Это самые высокие темпы роста на продовольственном рынке, даже с учетом плодоовощной продукции, темпы подорожания которой в последнее время были в лидерах.

Снижение цен на мясо кур, начавшееся на предыдущей неделе, ускорилось до 0,4% с 0,1%. В 51 регионе курятина подешевела на 0,1-5,6%. С начала года цены на нее выросли 29,6%.

Снижаются и цены на свинину. По данным Росстата, на прошлой неделе это мясо подешевело на 0,3% (рост на 0,1% неделей ранее). Цены на говядину повысились на 0,2% (на 0,1% на предыдущей неделе), на баранину - на 0,2% (на 0,04%). С начала года свинина подорожала на 12,7%, говядина - на 6,5%, баранина - на 17%.

Росстат также сообщил, что цены на сахар за неделю снизились на 0,8%, пшено и черный чай - на 0,4%, гречневую крупу - на 0,3%, подсолнечное - масло на 0,2%, творог - на 0,1%. Причем в 62 регионах сахар подешевел на 0,1-4,3%, в 10 - цены не изменились, в 13 - повысились на 0,1-2,1%.

Рис и макаронные изделия за этот период подрожали на 0,2%, сметана - на 0,3%, сливочное масло - на 0,4%, мороженая рыба (неразделанная) - на 0,6%, вермишель - на 0,8%.

Росстат
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