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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Путин обсудит продление "плоских" тарифов на встрече с гендиректором "Аэрофлота"

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в пятницу примет с докладом гендиректора и председателя правления ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии" Сергея Александровского, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Среди прочих на докладе у президента сегодня будет генеральный директор и председатель правления "Аэрофлота" Сергей Александровский", - сказал Песков журналистам в пятницу.

Доклад будет посвящен развитию компании, состоянию дел в сфере перевозок.

"В том числе, Путин посчитал необходимым заслушать Александровского в контексте темы плоских тарифов", - сказал Песков. Эта тема, напомнил он, озвучивалась гражданами в ходе прямой линии с президентом. Путин, добавил он, "имеет в виду" обсудить тему "продления плоских тарифов".

Программа "плоских" тарифов "Аэрофлота" была запущена в 2014 году и реализуется на рейсах компании в города Дальнего Востока и в Калининград (ранее также в Симферополь). Тарифами могут воспользоваться все желающие пассажиры.

Билеты по "плоским" тарифам продаются по ценам значительно ниже себестоимости перевозки, при этом государством они не субсидируются. Затраты "Аэрофлота" на программу в 2021 году оценивались первым вице-премьером Андреем Белоусовым в сумму более 10 млрд руб.

Владимир Путин Аэрофлот Дмитрий Песков
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