Возобновилось прерванное в 2020 году движение поездов между Нижним Новгородом и Минском

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Возобновлено прямое железнодорожное сообщение между Нижним Новгородом и Минском, сообщила пресс-служба Белорусской железной дороги.

Первый пассажирский поезд отправился из Нижнего Новгорода в Минск 13 декабря и будет в пункте назначения через день. Составы будут курсировать один раз в неделю.

Прямое железнодорожное сообщение между городами было приостановлено весной 2020 года в связи с пандемией коронавируса.