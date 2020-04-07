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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:45Заразились
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Китайские власти разрешили выезд из Уханя, 11 недель находившегося в изоляции

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Власти Китая разблокировали выезд из города Ухань, откуда началась пандемия коронавируса, сообщают во вторник китайские СМИ.

Ухань пробыл в жесткой изоляции 76 дней, такие меры власти ввели, чтобы сдержать распространение COVID-19. Перед открытием выезда из города на шоссе скопились автомобили с желающими покинуть Ухань.

Также возобновили движение поезда. Газета Global Times отмечает, что за среду, 8 апреля, на поездах город покинут порядка 55 тыс. человек. В основном это люди, которые работают за пределами Уханя. Власти города, несмотря на разрешение на выезд, призывают жителей не покидать Ухань без необходимости.

В Ухане в январе были предприняты экстренные меры для борьбы с распространением коронавируса. В городе, где проживают более 11 млн человек, было приостановлено авиационное, железнодорожное и другое транспортное сообщение, остановлено движение городского транспорта. Жители города почти перестали выходить на улицы.

За последние две недели в Ухане было зарегистрировано два новых заражения коронавирусом, сообщают СМИ.

Ухань оживает после карантина

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Хроника 09 января – 07 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Ухань Китай

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