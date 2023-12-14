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ХроникаПутин: "Прямая линия" - 2023Обновлено в 14:42

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"

Путин заявил, что "Северный поток" взорвали американцы или кто-то "с их подачи"
Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предположил, что за взрывами на "Северных потоках", скорее всего, стоят США.

"Не мы взорвали "Северный поток 1" и частично "Северный поток 2". Это сделали, скорее всего, американцы, или с их подачи кто-то сделал", - заявил Путин, подводя итоги года в прямом эфире.

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Такой аргумент он привел в качестве подтверждения тому, что недополучение Европой газа является проблемой Европы.

"Как ни странно, они пытались на нас это свалить, что мы что-то не продаем. Это полная чушь, потому что не мы закрыли газопровод "Ямал-Европа". Это сделала Польша. Не мы закрыли вторую ветку газопровода через территорию Украины. Это сделала Украина", - сказал Путин.

"Не мы не открываем "Северный поток 1", потому что частично, наполовину, хотя бы одна труба там работает. Это Германия не делает", - добавил он.

В ночь на 26 сентября произошла утечка газа на одной из ниток магистрали "Северный поток 2" к юго-востоку от острова Борнхольм. Утечки газа были также зафиксированы из обеих ниток первого "Северного потока" северо-восточнее острова Борнхольм.

Хроника 09 ноября – 14 декабря 2023 годаПутин: "Прямая линия" - 2023
Владимир Путин США Северный поток
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