Кремль внимательно ознакомился с данными WP о причастности Украины к подрыву "Северных потоков"

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Кремль внимательно отслеживает публикации о причастности Украины к подрывам газопроводов "Северный поток", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Украинские следы этой диверсии, этого террористического акта все больше и больше появляются в различных докладах, различных расследованиях и сообщениях средств массовой информации. Это действительно так. Мы очень внимательно с ними, как правило, знакомимся. В любом случае, это повод для тех, кто ведет расследование, все-таки учитывать это и не заматывать эту тему", - сказал Песков в понедельник журналистам, комментируя публикацию газеты The Washington Post о причастности к подрывам "Северных потоков" отставного полковника украинских спецслужб Романа Червинского.

Песков считает, что те, кто расследует террористический акт на "Северных потоках", должны стремиться публично объявить результаты расследования, "назвать виновных – исполнителей, тех, кто участвовал в координации, тех, кто заказывал это". "Все эти имена должны быть названы", - заявил Песков.

При этом пресс-секретарь главы государства назвал тревожными утверждения о том, что президент Украины Владимир Зеленский мог быть не в курсе действий своих подчиненных из силового блока.

"Это тоже весьма тревожный знак должен быть не только для нас (России), но и для коллективного Запада, потому что, если киевский режим уже не контролирует ситуацию у себя в стране, это тревожно и тоже должно приниматься во внимание", - подчеркнул Песков.