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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:36

РФ ни разу не получила по своим запросам данные по взрывам на "Северных потоках"

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В России с интересом ожидают решений, которые будут приниматься по результатам расследования взрывов на "Северных потоках", это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без установления исполнителей и заказчиков, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Россия неоднократно запрашивала эти данные, но ни разу этими данными с нами никто не делился, нам эти данные не предоставляли", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, получала ли Россия какие-то данные по расследованию инцидентов от Швеции, которая на этой неделе должна вынести решение по этому делу.

Говорить о деталях российского расследования инцидентов на газопроводах на данном этапе он не стал.

Возвращаясь к зарубежному расследованию произошедшего, Песков добавил: "Мы, конечно, с интересом ожидаем каких-либо вердиктов и решений, которые будут на этот счет приниматься. Конечно же, это диверсия против критически важной международной инфраструктуры, которую нельзя оставлять без определения тех, кто за ней стоял, кто был исполнителем и заказчиком".

В сентябре 2022 года в результате подрыва произошла разгерметизация двух ниток "Северного потока" и одной "Северного потока 2" - близ датского острова Борнхольм. В РФ возбуждено уголовное дело по статье об акте международного терроризма. Спецслужбы Швеции также пришли к выводу, что инцидент на газопроводах является диверсией.

Дмитрий Песков Северный поток 2 Швеция
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