Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году.

Путин сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.

С просьбой пойти на выборы к президенту обратился один из гостей. Путин согласился, передает корреспондент "Интерфакса".

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ.

Согласно решению ЦИК РФ, выборы президента России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.