Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах
Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году.
Путин сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.
С просьбой пойти на выборы к президенту обратился один из гостей. Путин согласился, передает корреспондент "Интерфакса".
Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ.
Согласно решению ЦИК РФ, выборы президента России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.