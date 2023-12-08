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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:52

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах

Путин заявил о намерении участвовать в президентских выборах
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в ходе беседы с участниками церемонии награждения Героев России заявил о своем намерении участвовать в выборах президента в 2024 году.

Путин сказал об этом по завершении официальной церемонии, в разговоре с награжденными и гостями.

С просьбой пойти на выборы к президенту обратился один из гостей. Путин согласился, передает корреспондент "Интерфакса".

Совет Федерации на заседании в минувший четверг принял постановление о назначении выборов президента РФ.

Согласно решению ЦИК РФ, выборы президента России пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

Владимир Путин
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