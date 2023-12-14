Депутат Думы предложил смягчить наказание за экономические преступления в отдельных случаях

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Первый зампредседателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин сказал, что готов подготовить поправки о смягчении наказания за экономические преступления небольшой и средней тяжести.

"Необходимы изменения в части смягчения ответственности за экономические преступления небольшой и средней тяжести, которые совершены впервые и которые не принесли ущерба ни гражданам, ни государству", - сказал он журналистам после "Прямой линии" с Владимиром Путиным.

Он отметил, что в комитете по итогам обобщения правоприменительной практики вместе с Верховным судом готовы продолжить такую работу и предложить изменения "на суд" Госдумы.



На "Прямой линии" президент признал, что его, как гражданина, удивляют длительные сроки, которые прокуратура просит за экономические преступления, например, 14 или 19 лет, и допустил, что можно подумать над изменением законодательства в этом аспекте. Он пообещал снова обратиться с этим к Госдуме, но добавил, что пока закон действует, его нужно исполнять. Он добавил, что в других странах также возможны долгие сроки за определенные экономические преступления, и объяснил, что на определенном этапе развития общества преступления с масштабными последствиями для этого общества могут караться особо тяжко.

В конце мероприятия, отвечая на вопрос о том, что он сейчас читает, Путин пошутил, что с учетом заданных вопросов о сроках за экономические преступления, ему явно придется перечитать Уголовный кодекс.