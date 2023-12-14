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Ecolines вновь приостанавливает автобусное движение между РФ и Финляндией

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Автобусный перевозчик Ecolines вновь приостанавливает автобусное движение между РФ и Финляндией, сообщил "Интерфаксу" представитель Ecolines Андрей Волков.

"В связи с решением властей Финляндии о закрытии движения транспортных средств c 20:00 15 декабря через многосторонний автомобильный пункт пропуска Ваалимаа, Ecolines временно приостанавливает автобусное движение по маршруту Санкт-Петербург-Хельсинки", - сказал Волков.

Последние два рейса из Санкт-Петербурга в Хельсинки отправятся 15 декабря в 06:45 и в 14:00. Последний рейс из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится 15 декабря в 14:30.

"Движение по маршрутам Санкт-Петербург-Хельсинки и Санкт-Петербург-Лаппеенранта-Иматра будет незамедлительно возобновлено при соответствующем решении властей Финляндии", - добавили в компании.

Как сообщалось, Финляндия, согласно решению правительства, открыла в четверг два пассажирских перехода из восьми на границе с Россией - Ваалимаа и и Ниирала. Затем Bloomberg со ссылкой на финского министра внутренних дел Мари Рантанен сообщил, что власти Финляндии с пятницы закрывают границу с Россией до 14 января из-за прибывающих к границе просителей убежища.

В ноябре Финляндия закрыла все 8 пограничных пассажирских переходов с Россией, мотивируя это якобы организованным российской стороной массовым пропуском к финской границе мигрантов из третьих стран.

Ecolines – один из крупнейших международных автобусных перевозчиков. Согласно сайту компании, осуществляет поездки в 21 страну и около 200 городов мира.

Ecolines Финляндия
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